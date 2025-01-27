Трамп призвал Индию закупать больше американского оружия

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого призвал его покупать больше американского оружия. Об этом сообщили в Белом доме.

"Президент (Трамп. – Прим. ред.) подчеркнул важность того, чтобы Индия увеличила закупки американского оборудования для обеспечения безопасности и продвигалась к справедливым двусторонним торговым отношениям", – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили другие вопросы расширения и углубления сотрудничества, ряд региональных вопросов, включая безопасность на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе.

Моди обговорил с Трампом детали своего визита в Белый дом, который подчеркнет "прочность дружеских и стратегических связей между странами". Оба политика также подчеркнули приверженность развитию американо-индийского стратегического партнерства и партнерства Индо-Тихоокеанской четверки.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за отмену запрета на поставки авиабомб массой 2 000 фунтов. Как отметил Нетаньяху, это необходимо его стране для самообороны.

Трамп также выразил уверенность в том, что сможет достичь соглашения с Владимиром Путиным относительно денуклеаризации России и США. Американский лидер напомнил, что уже работал над вопросами ядерного разоружения с российским президентом.