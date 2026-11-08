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08 ноября, 08:11

Спорт

Россиянки Михайлова и Бладцева выиграли ЧМ в синхронных прыжках на батуте

Фото: vk.ru/Прыжки на батуте России

Россиянки Мария Михайлова и Анжела Бладцева победили в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проводится в китайском Нанкине.

За выступление россиянки набрали 50,000 балла. Вторыми стали спортсменки из Великобритании – 49,110 балла, а третье место заняли представительницы Китая – 48,410.

Российские атлеты впервые с 2019 года соревнуются на мировом первенстве под флагом страны. В 2021 году они выходили на помост под флагом национальной федерации, чемпионаты мира 2022 и 2023 годов пропустили. В 2025 году в Испании россияне выступали в нейтральном статусе.

На чемпионате мира 2026 года сборная России завоевала четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Соревнования завершатся 8 ноября.

Ранее россиянка Галина Бегим выиграла золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе. В финале спортсменка набрала 26,200 балла.

Серебряную награду получила Бронвин Дибб из Новой Зеландии – 25,900 балла. Третьей стала американка Сьюзан Гилл с результатом 25,000 балла.

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