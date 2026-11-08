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08 ноября, 07:13

Политика

Путин встретится с членами СПЧ в декабре

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируется в декабре. Об этом сообщил РИА Новости председатель Совета Валерий Фадеев.

По его словам, мероприятие традиционно проходит в первой половине месяца, рядом с датой Дня прав человека, который отмечается 10 декабря.

Фадеев подчеркнул, что подготовка к разговору с главой государства ведется не за несколько дней или недель, а на протяжении всего года.

"Совет работает на протяжении всего этого времени над ключевыми проблемами, которые мы поднимаем на встрече, по которым президент дает поручения министерствам, ведомствам, разным организациям. Это регулярная, ритмичная работа", – добавил он.

Фадеев уточнил, что пока рано говорить о темах, которые члены СПЧ планируют затронуть на встрече с Путиным.

Ранее сообщалось, что СПЧ намерен вновь попросить Путина о помиловании ряда людей на ежегодной встрече. Члены Совета выразили готовность регулярно передавать списки на помилование, однако возможность сделать это появляется лишь на встрече с президентом.

В СПЧ также надеются, что это станет ежегодной традицией.

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