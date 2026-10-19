19 октября, 19:21Технологии
Глава СПЧ Фадеев заявил, что чипы не помогут стать сверхчеловеком
Фото: ТАСС/Павел Селезнев
Вживление чипов не превратит человека в сверхчеловека, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Заявление главы СПЧ прозвучало на сессии "Судьба человека: антропологическое измерение общественного развития" в рамках первого международного форума "Ценности будущего мира. Россия".
"Я считаю, что человек несопоставимо сложнее, чем любая техническая система", – сказал Фадеев.
Он назвал наивным, вредным и антигуманистическим представление о том, что чипы в мозге сделают людей совершенными и позволят им стать сверхлюдьми.
Глава СПЧ добавил, что человек является божественным созданием. По его словам, Иисус Христос – это Бог, который стал человеком.
"И значит, мы все можем стать, ну почти как боги. Это же круто!" – отметил Фадеев.
Ранее сообщалось, что житель Китая без конечностей смог управлять компьютером с помощью чипа, имплантированного в мозг. Журналисты писали, что его случай является первым в КНР испытанием подобного интерфейса на людях.
Процедура встраивания чипа включала в себя установку в мозг двух тонких электродов, которые после этого были подключены к встроенному в череп импланту. Именно нейроимплант передает сигналы мозга на внешние устройства.