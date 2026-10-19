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19 октября, 19:21

Технологии

Глава СПЧ Фадеев заявил, что чипы не помогут стать сверхчеловеком

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Вживление чипов не превратит человека в сверхчеловека, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Заявление главы СПЧ прозвучало на сессии "Судьба человека: антропологическое измерение общественного развития" в рамках первого международного форума "Ценности будущего мира. Россия".

"Я считаю, что человек несопоставимо сложнее, чем любая техническая система", – сказал Фадеев.

Он назвал наивным, вредным и антигуманистическим представление о том, что чипы в мозге сделают людей совершенными и позволят им стать сверхлюдьми.

Глава СПЧ добавил, что человек является божественным созданием. По его словам, Иисус Христос – это Бог, который стал человеком.

"И значит, мы все можем стать, ну почти как боги. Это же круто!" – отметил Фадеев.

Ранее сообщалось, что житель Китая без конечностей смог управлять компьютером с помощью чипа, имплантированного в мозг. Журналисты писали, что его случай является первым в КНР испытанием подобного интерфейса на людях.

Процедура встраивания чипа включала в себя установку в мозг двух тонких электродов, которые после этого были подключены к встроенному в череп импланту. Именно нейроимплант передает сигналы мозга на внешние устройства.

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