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19 октября, 20:28

Политика

Лидера рок-группы "Монгол Шуудан" Скородеда внесли в базу сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лидера российской рок-группы "Монгол Шуудан" Валерия Скородеда добавили в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Музыканта обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России и Вооруженных сил РФ. Основанием для включения в список авторы ресурса назвали выступления Скородеда в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее в базе "Миротворца" оказался российский музыкант Иван Каралькевич. Авторы сайта обвинили аккордеониста в публичной поддержке России. Основанием для внесения его данных стало исполнение на рояле песни "День Победы" в аэропорту Варшавы.

До этого в базу сайта внесли супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Ее обвинили в пропаганде, поддержке России и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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