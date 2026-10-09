Российского аккордеониста Каралькевича внесли в базу сайта "Миротворец"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/bayanist_accordeonist

Российский музыкант Иван Каралькевич оказался в базе украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Авторы сайта обвинили аккордеониста в публичной поддержке России. Основанием для внесения его данных стало исполнение на рояле песни "День Победы" в аэропорту Варшавы.

Ранее в базу "Миротворца" внесли супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Сведения о ней появились на ресурсе 22 сентября.

Авторы сайта обвинили Брухунову в пропаганде, поддержке России и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сам Петросян находится в этой базе с 2017 года, тогда ему вменили нарушение государственной границы Украины и "пособничество" России.