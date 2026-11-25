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Один человек погиб, еще шесть пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Омске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель автомобиля Toyota, лишенный водительских прав. При попытке совершить обгон он выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус "Нефаз", после чего легковушку отбросило на обгоняемую машину.

В результате водитель Toyota скончался на месте. Среди пострадавших пассажиров автобуса – трое несовершеннолетних.

Ранее авария с участием автобуса, "Газели", автомобилей Kia и "Лада Гранта" произошла на 91-м километре трассы Р-21 "Кола" у деревни Горгала в Кировском районе Ленинградской области. Водитель первой машины погиб.

Водителей "Газели" и "Лады Гранты" госпитализировали. Всего пострадали четыре человека, включая двух пассажиров автобуса.

