Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В небе над Воронежской областью в ночь на 25 ноября сбили 21 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Воздушные цели обнаружили над двумя городскими округами и восемью районами региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На данный момент в регионе объявлен отбой опасности атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в Донецкой Народной Республике из-за атак ВСУ. Люди получили ранения в результате атак беспилотников и детонации взрывоопасного предмета. В числе пострадавших – девочка 2012 года рождения.