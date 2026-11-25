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У большинства заболевших гриппом симптомы исчезают примерно за неделю, однако для некоторых категорий людей грипп представляет серьезную угрозу. В первую очередь это касается беременных женщин, младенцев, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом РИА Новости сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации пояснили, что в отдельных случаях грипп приводит к тяжелым осложнениям. Заболевание также может закончиться летальным исходом, особенно если человек относится к одной из групп повышенного риска.

При этом у большинства пациентов болезнь протекает без подобных последствий. Как отметили в ВОЗ, симптомы обычно проходят в течение семи дней.

Ранее стало известно, что за неделю в России зарегистрировали более 698 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и коронавируса. По сравнению с предыдущими семью днями количество заболевших увеличилось на 15%.