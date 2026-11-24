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В России за неделю зарегистрировали более 698 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Показатель увеличился на 15% по сравнению с предыдущей семидневкой, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 47-й неделе 2026 года. Рост заболеваемости происходит преимущественно за счет детей школьного возраста.

Ранее в России спрогнозировали две волны гриппа в сезоне-2026/2027. Первая начнется в конце ноября, вторая – в феврале. Специалисты ФМБА связывают вспышки с вирусом A(H1N1)pdm09, известным как свиной грипп. Ученые предупредили о возможных мутациях и появлении новых опасных штаммов инфекции.

Также Роспотребнадзор рекомендовал ввести бесконтактный замер температуры при входе в детские сады. Проверять будут не только детей, но и родителей, сотрудников и других посетителей.