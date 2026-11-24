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Норвежская компания Equinor заключила соглашение о поставках природного газа немецкому импортеру VNG до конца 2044 года. Документ подписали в Осло, сообщила пресс-служба компании.

Поставки должны начаться 1 января 2027 года. Контракт предусматривает передачу покупателю из Саксонии объемом до 1,4 миллиарда кубометров газа.

Соглашение рассчитано на 18 лет и станет самым продолжительным договором Equinor с немецкой стороной после контракта 1986 года, заключенного с консорциумом западногерманских компаний.

Ранее стоимость газа в Европе выросла на 8,6% и достигла 105,54 доллара за мегаватт-час на фоне прогнозов о продолжительном похолодании. Дополнительными факторами давления на рынок стали недостаточная заполненность подземных хранилищ, снижение выработки ветроэлектростанций из-за ослабления ветра и нехватка сжиженного природного газа.

