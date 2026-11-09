Молдавия полностью отказалась от закупок газа из РФ

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Молдавия полностью отказалась от закупок российского газа. Об этом сообщила президент страны Майя Санду в соцсети X.

"На протяжении десятилетий Москва использовала энергетику для шантажа в наш адрес. Теперь этому пришел конец: Молдова не закупает российский газ", – написала Санду.

Заявление прозвучало на фоне ввода в эксплуатацию линии электропередачи Вулканешты – Кишинев, которая соединила Молдавию с Румынией и европейской энергосистемой. По словам Санду, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще две линии электропередачи в Румынию.

Ранее СМИ сообщали о том, что США предложили в ближайшее время возобновить поставки российского газа в Европу по трубопроводам, идущим транзитом через Украину. Схема предполагает продажу российского газа через американского посредника, чтобы обойти европейские санкции.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возобновление поставок российского газа в Европу через территорию Украины сейчас невозможно. По его словам, об этом свидетельствует "положение дел на земле".