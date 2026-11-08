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08 ноября, 13:52

Мэр Москвы

Сергей Собянин: утверждена программа восстановления инфраструктуры Донецка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программу восстановления инфраструктуры Донецка – города-побратима Москвы – на 2027 год утвердили. Об этом сообщили Сергей Собянин в мессенджере MAX.

С 2022 года столичные коммунальщики помогают городу по соглашениям, подписанным с правительством Донецкой Народной Республики (ДНР). В следующем году намечено порядка 160 мероприятий. Работы развернут на двух объектах образования, стадионе, в загсе, центре для ветеранов и больнице.

Отдельный блок – инженерные сети. В частности, планируется отремонтировать почти 58 километров коммуникаций. Дорожное покрытие обновят на 13 объектах, еще 8 объектов благоустроят.

С 2022 года московские специалисты восстанавливают в Донецке инженерную инфраструктуру и социальные объекты, приводят в порядок дороги, создают новые общественные пространства, готовят город к зиме и устраняют повреждения после обстрелов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти региона сталкиваются с препятствиями при восстановлении систем жизнеобеспечения. По его словам, украинская сторона препятствует проведению коммуникаций и восстановлению систем жизнеобеспечения в освобожденных населенных пунктах.

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