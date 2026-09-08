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08 сентября, 10:17

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает ДНР и ЛНР готовиться к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные коммунальщики отремонтировали и восстановили более 130 километров сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения в ДНР и ЛНР в 2026 году, сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Специалисты промывают и испытывают системы отопления, устраняют выявленные повреждения, проверяют котельные и приводят в порядок инженерные сети.

В Донецке обновили оборудование на водозаборных узлах, а также отремонтировали котлы и заменили насосное, теплообменное и другое оборудование в котельных. В Луганске модернизируют водопроводную станцию и реконструируют канализационно-насосную станцию. Кроме того, там строят новую станцию биологической очистки сточных вод.

Аварийные бригады Москвы постоянно дежурят в Донецке и Луганске с августа 2022 года. В зимний период их переводят на усиленный режим работы – специалисты готовы выполнять аварийные работы различного профиля и располагают необходимой техникой и инструментами.

Ранее Собянин сообщил, что городские службы Москвы продолжают восстанавливать социальные объекты и общественные пространства в Луганске и Донецке.

В Луганске благоустраивают сквер в центре, ремонтируют Дворец культуры, а в Донецке возрождают парк площадью 16,5 гектара с прогулочными и спортивными зонами. В Луганске завершен ремонт улицы Буденного, в Донецке отремонтированы 10 объектов дорожного хозяйства.

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