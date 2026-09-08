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08 сентября, 15:19

Политика

Глава МИД Эстонии Цахкна обсудил Украину с сыном Трампа

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hannes P Albert

Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обсудил ситуацию на Украине с старшим сыном президента США бизнесменом Дональдом Трампом – младшим. Встреча прошла за ужином в Таллине, сообщает ERR.

По словам министра, он присутствовал на ужине, организованном американской стороной. Всего были приглашены 13 человек. Детали встречи Цахкна не привел, но указал, что украинский кризис активно обсуждался за столом.

Разговор также касался вопросов безопасности и экономической политики. При этом глава эстонского МИД не пояснил, с какой целью старший сын американского президента посещал Таллин, но предложил адресовать этот вопрос организаторам встречи.

О прибытии в столицу Эстонии Трампа-младшего сообщалось 7 сентября. Цели поездки не раскрывались, но журналисты заявляли, что бизнесмен остановился в отеле Radisson и перемещался исключительно в окружении личной охраны.

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