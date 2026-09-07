Delfi: старший сын Трампа прибыл в Таллин

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Старший сын президента США Дональда Трампа, бизнесмен Дональд Трамп – младший прибыл в Таллин. О его визите сообщает RT со ссылкой на эстонское издание Delfi.

Цели поездки не раскрываются. Известно лишь, что он остановился в отеле Radisson и перемещается исключительно в окружении личной охраны.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер наносили визиты в Москву и Киев. После встречи с Владимиром Путиным в Москве 5 сентября они отправились в Киев.

В украинской столице они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем вернулись в польский Жешув и вылетели в США.