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07 сентября, 11:16

Политика

Захарова назвала размещение РСМД в Норвегии дестабилизирующим шагом НАТО

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российская сторона расценивает развертывание американских комплексов ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Норвегии как дестабилизирующий шаг со стороны НАТО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Захаровой, при реализации планов размещения в регионе западных наземных РСМД намерение Альянса обрести потенциал для ударов вглубь российской территории не скрывается. Также предпринимается попытка взять "под прицел" водные пространства региона, чтобы получить контроль над морскими артериями, которые имеют военное и торгово-транспортное значение.

Кроме того, дипломат обратила внимание, что американские комплексы, выполненные на базе пусковых ячеек Mk-41, предназначены для пуска универсальных ракет, способных поражать цели на суше и на море. Они также могут применяться для стрельбы крылатыми ракетами Tomahawk. Как указала представитель МИД РФ, их размещение в Норвегии позволяет "накрывать" значительный сектор европейской части России, включая Москву.

В связи с этим в МИД РФ подчеркнули, что места дислокации американских комплексов, управления ими и обслуживающая их инфраструктура становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России. В частности, как пояснила Захарова, не исключено возможное боевое применение соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта.

Захарова также прокомментировала ситуацию с диалогом по стратегической стабильности. Она напомнила, что он был прерван в одностороннем порядке администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Нынешние американские власти, по ее словам, нереалистично рассуждают о запуске "многосторонних" переговоров с участием Китая, который заявлял о нежелании вовлекаться в такую работу на данном этапе.

"Благоприятные условия для предметного и плодотворного стратдиалога с США не сформированы. И шаги, подобные развертыванию в Европе американских наземных РСМД, угрожающих Российской Федерации, мягко говоря, "обнуляют" предпосылки для конструктивного разговора", – заключила дипломат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в скором времени возобновят продажи боеприпасов своим союзникам. Он также раскритиковал местные СМИ, которые заявляют об отсутствии у Соединенных Штатов боеприпасов. По его словам, это не является правдой.

Трамп утверждает, что у США "практически бесконечные" запасы боеприпасов среднего и высокого класса. По его словам, их намного больше, чем можно применить в любой войне. Президент отметил, что в настоящий момент страна производит очень много боеприпасов и продолжает пополнять запасы для непредвиденных ситуаций.

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