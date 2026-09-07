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07 сентября, 12:53

Происшествия

В Петербурге изъята нелегальная табачная продукция на 79 млн рублей

Фото: MAX/"ФТС России"

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни изъяли в Санкт-Петербурге почти 500 тысяч единиц немаркированной табачной продукции, стоимость которой составила 79 миллионов рублей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверка прошла на трех складах в Центральном, Фрунзенском и Кировском районах города. Там нашли 437 тысяч пачек сигарет, которые были выпущены в ОАЭ и Белоруссии.

Кроме того, в одном из помещений обнаружили около 9 тысяч электронных сигарет китайского производства, 17 тысяч флаконов с жидкостями для заправки и 2 тысячи упаковок жевательного табака из Швеции.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хранении товаров и продукции без маркировки. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до миллиона рублей. Материалы дела уже переданы в региональное управление МВД России.

Ранее таможня в Москве пресекла канал нелегального ввоза табачной продукции из Белоруссии. Всего изъято 6,7 миллиона пачек сигарет. На внутреннем рынке эта партия стоила бы более 1 миллиарда рублей.

По данным ФТС России, товар ввозился в страну железнодорожным транспортом под видом электрических проводников. Организатором преступной схемы оказался 35-летний уроженец Азербайджана. На допросе он признался, что знал о требованиях закона к обороту табачной продукции. Возбуждено уголовное дело.

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