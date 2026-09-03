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03 сентября, 14:44

Происшествия

Таможенники в Москве пресекли канал контрабанды сигарет из Белоруссии

Фото: MAX/"ФТС России"

Сотрудники Центральной оперативной таможни остановили канал нелегального ввоза табачной продукции из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Всего изъято 6,7 миллиона пачек сигарет. На внутреннем рынке эта партия стоила бы более 1 миллиарда рублей. В ведомстве уточнили, что товар ввозился в Россию железнодорожным транспортом под видом электрических проводников.

Инспекторы обнаружили контейнеры с немаркированными пачками сигарет различных наименований на одной из площадок в столице. Контрабандный груз был спрятан за пустыми картонными коробками.

Организатором преступной схемы оказался 35-летний уроженец Азербайджана. На допросе он признался, что знал о требованиях законодательства к обороту табачной продукции, однако все равно планировал продать товар на территории России.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к контрабанде. В офисе и по месту проживания задержанного провели обыски. Мужчину поместили в следственный изолятор.

Ранее сотрудники таможенного поста аэропорта Пулково пресекли попытку вывоза в Китай 6 скрипок ручной работы. Экспертиза оценила их стоимость более чем в 2,3 миллиона рублей.

В отношении нарушителей возбудили административные дела. Скрипки были изъяты в собственность государства.

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