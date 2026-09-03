В ГД предложили запретить продажу сладостей и игрушек в алкомагазинах

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Продажу сладостей и других товаров, которые могут привлекать детей, в специализированных алкогольных магазинах необходимо запретить. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с Агентством "Москва".

По мнению Милонова, присутствие в алкомаркетах детских товаров может способствовать привыканию несовершеннолетних к алкогольной среде. Он отметил, что дети могут приходить в такие магазины за лимонадом или конфетами, хотя торговые точки должны специализироваться исключительно на алкоголе и сопутствующих товарах.

"Для чего? Для того чтобы впоследствии ребенок уже мог прийти и там уже купить себе "смертельную жижу", – сказал депутат.

Милонов также считает, что алкогольные отделы в обычных магазинах должны быть отделены от остальных торговых зон и иметь отдельный вход. В качестве примера он привел ряд стран, где детям запрещено заходить в специализированные алкогольные отделы.

Общественная инициатива о запрете продажи в специализированных алкогольных магазинах кондитерских изделий, сладостей, мороженого, безалкогольных газированных напитков и игрушек сейчас вынесена на голосование на сайте Российской общественной инициативы.

Ранее стало известно, что власти РФ возобновили обсуждение онлайн-торговли алкоголем. Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии еще в 2021 году.

Эксперимент по онлайн-продаже российского вина поддержали Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин, однако Минздрав выступил против. В ведомстве указали, что расширение доступности алкоголя противоречит госполитике по снижению его потребления.