Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 15:58

Политика

В ГД предложили запретить продажу сладостей и игрушек в алкомагазинах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Продажу сладостей и других товаров, которые могут привлекать детей, в специализированных алкогольных магазинах необходимо запретить. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с Агентством "Москва".

По мнению Милонова, присутствие в алкомаркетах детских товаров может способствовать привыканию несовершеннолетних к алкогольной среде. Он отметил, что дети могут приходить в такие магазины за лимонадом или конфетами, хотя торговые точки должны специализироваться исключительно на алкоголе и сопутствующих товарах.

"Для чего? Для того чтобы впоследствии ребенок уже мог прийти и там уже купить себе "смертельную жижу", – сказал депутат.

Милонов также считает, что алкогольные отделы в обычных магазинах должны быть отделены от остальных торговых зон и иметь отдельный вход. В качестве примера он привел ряд стран, где детям запрещено заходить в специализированные алкогольные отделы.

Общественная инициатива о запрете продажи в специализированных алкогольных магазинах кондитерских изделий, сладостей, мороженого, безалкогольных газированных напитков и игрушек сейчас вынесена на голосование на сайте Российской общественной инициативы.

Ранее стало известно, что власти РФ возобновили обсуждение онлайн-торговли алкоголем. Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии еще в 2021 году.

Эксперимент по онлайн-продаже российского вина поддержали Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин, однако Минздрав выступил против. В ведомстве указали, что расширение доступности алкоголя противоречит госполитике по снижению его потребления.

Читайте также


политикаобществоВиталий Милонов

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика