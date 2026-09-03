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03 сентября, 16:38

Происшествия

Пьяный мужчина ранил прохожую из аэрозольного пистолета в Москве

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве задержали 20-летнего гражданина, ранившего женщину на улице аэрозольным пистолетом. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Уточняется, что на Абрамцевской улице между прохожими произошел конфликт. Женщина и ее знакомый поссорились по дороге домой, после чего в ссору попытался вмешаться нетрезвый незнакомец. В результате между мужчинами началась перепалка.

Фигурант несколько раз выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону оппонента и стоявшей рядом женщины. В результате та получила ожоги лица. Очевидцы услышали звуки, похожие на выстрелы, и вызвали полицию. Пострадавшей оказали помощь.

Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. Участковый совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы отдела МВД по району Лианозово обнаружил его по месту жительства на улице Декабристов. При личном досмотре у мужчины изъяли аэрозольный пистолет. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Челябинске 15-летний подросток выстрелил в прохожего из пневматического пистолета после того, как мужчина сделал ему замечание за брошенный мусор. Он выстрелил в спину, а когда пострадавший обернулся, попал в голову и руку. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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