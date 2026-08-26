В Тульской области пенсионер выстрелил в женщину из ружья из-за отказа переехать к нему

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В Новомосковске Тульской области 78-летний пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в 66-летнюю знакомую, потому что та отказалась жить с ним. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональное управление МВД России.

По информации правоохранителей, они периодически сожительствовали. Мужчина также говорил, что перепишет на нее квартиру, если женщина переедет к нему и будет за ним ухаживать. Кроме того, он представлял ее окружающим как свою супругу.

Со временем он начал настаивать на переезде, но женщина отказалась. Тогда мужчина сначала угрожал ей кухонным ножом, а затем взял ружье и выстрелил. Пуля попала в левую голень, пострадавшую госпитализировали, а врачи сообщили о случившемся в полицию.

Правоохранители изъяли ружье и нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Пенсионера отпустили домой под подписку о невыезде.

Ранее в Подмосковье врачи приехали на вызов к 80-летней женщине, однако на месте их встретил ее нетрезвый 44-летний родственник. Он нецензурно выражался, а затем начал угрожать медикам пневматическим пистолетом. В настоящий момент мужчина задержан.

