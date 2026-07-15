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15 июля, 15:57

Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего врачам скорой помощи пневматикой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полицейские задержали в Московской области 44-летнего мужчину, который угрожал фельдшеру скорой помощи предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Информация об агрессивном поведении мужчины поступила от фельдшера скорой помощи. По данным ведомства, врачи приехали на вызов к 80-летней женщине в одно из садовых некоммерческих товариществ. На месте их встретил родственник пенсионерки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нецензурно выражался в адрес медиков и угрожал им предметом, конструктивно схожим с пистолетом.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отделение для разбирательства, оружие изъяли. Согласно баллистической экспертизе, изъятый предмет является пневматическим пистолетом и не относится к огнестрельному оружию.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Новосибирской области мужчина напал на врача скорой помощи. Выяснилось, что бригада скорой помощи приехала на вызов и после осмотра пациента в квартире приняла решение доставить его в новосибирскую горбольницу № 34. Во время транспортировки мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, ударил врача по лицу.

После того как мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, находясь в манипуляционном кабинете, он нанес удары медицинской сестре. В результате нападения врач скорой помощи получила тяжелую травму, а медсестра – легкие травмы.

"Московский патруль": врачи скорой помощи рассказали о случаях спасения агрессивных людей

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