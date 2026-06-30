Липецкий суд арестовал мужчину, пытавшегося поджечь врача

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В Липецке арестовали 60-летнего мужчину, который облил бензином врача и хотел поджечь, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам дела, 26 июня злоумышленник пришел на прием к медику в Лебедянскую ЦРБ в селе Красное Краснинского округа. В какой-то момент он облил врача бензином и попытался совершить поджог, однако был остановлен случайным свидетелем, из-за чего умысел на убийство не был доведен до конца.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Становлянский районный суд Липецкой области принял решение избрать меру пресечения мужчине в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее в подмосковных Люберцах 42-летний местный житель вступил в конфликт с двумя незнакомцами из-за шума. После этого он поднялся в свою квартиру, взял ружье и как минимум три раза выстрелил в сторону потерпевших. Их госпитализировали, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек.

