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30 июня, 09:19

Происшествия

В Липецкой области мужчина попытался поджечь врача в поликлинике

Фото: sledcom.ru

В Липецкой области 60-летний мужчина попытался поджечь врача в поликлинике, сообщает aif.ru со ссылкой на региональное управление СК России.

Инцидент произошел в селе Красном 26 июня. По данным следствия, злоумышленник пришел в медучреждение, после чего из личной неприязни облил женщину бензином из принесенной с собой бутылки и попытался поджечь спичкой.

Довести задуманное до конца мужчина не смог, так как его остановил другой пациент, который в тот момент ожидал приема. В результате происшествия медик не пострадала. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Саратове мужчина получил ожоги в уличном туалете, расположенном на территории частного дома. Его жена купила карбид кальция и засыпала в выгребную яму, что спровоцировало выделение взрывоопасного газа. Не зная об этом, пенсионер бросил в яму окурок, из-за чего пары вспыхнули, и на мужчине загорелась одежда. С ожогами его доставили в больницу.

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