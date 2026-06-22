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22 июня, 09:45

Происшествия

В Кузбассе пьяные подруги из мести подожгли кафе, откуда их выгнали после конфликта

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Пьяные подруги в Кузбассе из мести подожгли кафе, откуда их выгнали после конфликта, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАХ.

Это произошло в Прокопьевске: предварительно, три девушки отдыхали в кафе, которое находится на цокольном этаже торгового центра. В какой-то момент они, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликтовать с другими посетителями. Из-за этого охранник попросил их покинуть заведение.

Они уехали на такси, но по дороге решили, что должны отомстить. Для осуществления своего плана девушки нашли канистру с бензином и вернулись к торговому центру, после чего облили горючим деревянные палеты в зоне погрузки и подожгли.

Кафе было уже закрыто, поэтому никто не пострадал. Из-за огня повредились стены и силовой кабель, а также полностью выгорел автомобиль, который был припаркован возле здания. Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей.

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за короткого замыкания, но позже удалось установить, что причиной является поджог. Кроме того, противоправные действия были записаны на камеру видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Расследованием занимается отдел полиции "Рудничный" ОМВД России по Прокопьевску. Фигуранткам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Алкоголь – плохой советчик", – подчеркнула Волк.

Ранее в Санкт-Петербурге двое местных жителей подожгли тополиный пух во дворе, так как решили вспомнить детские годы. Однако пламя вышло из-под контроля и перекинулось на автомобиль Renault Meganе, припаркованный рядом. Теперь рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

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