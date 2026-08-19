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19 августа, 23:20

Политика

Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает введения новых ограничительных мер против Тегерана. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер отметил, что у США есть возможность применить очень жесткие санкции в отношении Ирана. Однако окончательное решение будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года. США и Израиль нанесли удары по иранским целям. Исламская Республика ответила симметрично.

Весной стороны достигли соглашений. В июне Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве. Однако в начале июля военные действия возобновились, и стороны объявили о прекращении выполнения договора.

В ночь на 30 июля армия США провела очередную серию воздушных ударов по Ирану в ответ на иранские атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Позднее американский лидер Дональд Трамп объявил, что решил отменить запланированные мощные удары по республике в свете возможного достижения мирного соглашения.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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