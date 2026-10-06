Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в Москве

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В Москве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения. Об этом говорится на сайте столичного Роспотребнадзора.

В период с 28 сентября по 4 октября эпидемиологическая ситуация по гриппу в городе соответствует сезону.

В ведомстве отметили, что вакцинацию от гриппа проводят ежегодно за 2–3 недели до начала эпидемического подъема, чтобы организм успел выработать поствакцинальный иммунитет. Сделать это необходимо уже сейчас, до традиционного сезонного роста заболеваемости, который прогнозируется в осенне-зимний период.

Ранее стало известно, что на 39-й неделе года в России зарегистрировали 727 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. При этом тогда около 5,3 миллиона граждан сделали прививку от гриппа.

Эксперты прогнозируют, что в стране ожидаются две волны гриппа. Первая придет в конце ноября, а вторая может накрыть страну в феврале – марте 2027 года.

