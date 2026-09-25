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25 сентября, 11:43

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Онищенко: родители болеющих детей должны носить медицинскую маску

Онищенко рассказал, кому нужно носить медицинскую маску осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медицинские маски в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 осенью должны носить родители, в случае если их ребенок заболел. Об этом aif.ru рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Согласно статистике Роспотребнадзора по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 по итогам 38-й недели, в России зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% выше показателя предыдущей недели.

Академик отметил, что в случае респираторной инфекции у ребенка маску стоит носить именно взрослому, поскольку ребенок носить ее не будет. При этом, если заболел сам родитель, маску должен надеть все равно он, а также изолироваться в отдельной комнате.

Также Онищенко отметил, что если кто-то заболел в рабочем коллективе, а после него заразились еще два-три человека, то им также необходимо носить маски, а еще лучше – уйти на больничный.

Ранее сообщалось, что общение с больным ОРВИ хозяином может подорвать иммунитет питомца. ОРВИ и грипп у людей вызывают видоспецифичные вирусы, которые безопасны для животных. Однако, попадая в организм питомцев, они расцениваются иммунной системой как что-то чужеродное и, соответственно, создают лишнюю нагрузку на нее. Во время болезни лучше стараться избегать тесного контакта с домашним животным, особенно если его здоровье и так ослаблено, посоветовал ветеринар.

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