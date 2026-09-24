Ветеринар Шеляков: общение с больным ОРВИ хозяином может подорвать иммунитет собаки

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Общение с больным ОРВИ хозяином может подорвать иммунитет питомца. Также источником заболеваний в межсезонье может стать специально оборудованная площадка, предупредил в разговоре с Москвой 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он пояснил, что ОРВИ и грипп у людей вызывают видоспецифичные вирусы, которые безопасны для животных. Однако, попадая в организм питомцев, они расцениваются иммунной системой как что-то чужеродное и, соответственно, создают лишнюю нагрузку на нее.

Поэтому во время болезни лучше стараться избегать тесного контакта с домашним животным, особенно если его здоровье и так ослаблено, посоветовал ветеринар.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории В целом же осенью питомцы в большей степени рискуют простудиться. В это время обычно происходит общее снижение иммунитета, к тому же на улице резко холодает, поэтому кошку может продуть, если просто открыть окно для проветривания. Собакам заболеть еще проще, потому что намокшая во время прогулки шерсть тут же теряет теплозащитные свойства. Все это приводит к сезонным вспышкам циститов и бронхитов.

Поэтому очень важно следить, чтобы питомцы не сидели дома на сквозняке и не лежали на холодном полу. Собак после прогулки в мокрую погоду необходимо тут же сушить полотенцем, феном. Кроме того, осенью для них особую опасность представляет выгул на специально оборудованных площадках, так как там не проводится должная санитарная обработка.

"В итоге в почве на таких локациях образуется настоящий инкубатор возбудителей инфекций, поскольку солнечных лучей, которыми частично выжигаются многие бактерии и вирусы, практически нет. Зато есть благоприятная для их размножения повышенная влажность. В связи с этим легко подцепить тот же "питомниковый кашель", который для животных аналогичен нашему ОРВИ", – пояснил Шеляков.

Чтобы уберечь питомца, лучше временно не гулять на собачьих площадках и после каждой прогулки тщательно мыть лапы. Важно стараться минимизировать активные контакты с другими животными, потому что вирусы способны также передаваться через слюну, предупредил эксперт.

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