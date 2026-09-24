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24 сентября, 17:42

Политика

Дату первого заседания Госдумы IX созыва установит указ президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дата первого заседания Госдумы IX созыва будет определена указом Владимира Путина, заявил ТАСС председатель палаты Вячеслав Володин.

"Мы этим руководствуемся", – подчеркнул он.

Первый заместитель председателя комиссии по регламенту Андрей Кузнецов ранее сообщал, что первое пленарное заседание IX созыва состоится до 19 октября. Кроме того, в 2021 году, когда выборы прошли 17–19 сентября, первое заседание Госдумы состоялось 12 октября.

Ранее зампред Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил оставить Володина на должности спикера Госдумы в новом созыве палаты. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с Путиным. Российский президент, по его словам, полагает, что Володин может с "успехом продолжить" занимать эту должность.

Официальное оглашение результатов голосования, прошедшего в период с 18 по 20 сентября, ожидается не ранее 25 сентября. По предварительным результатам подсчета, партия "Единая Россия" набрала 57,83% голосов.

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