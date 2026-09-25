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25 сентября, 13:03

Политика

В Кремле положительно оценили избрание участников СВО в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кремль положительно оценивает избрание участников специальной военной операции в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Как сообщалось, в IX созыв нижней палаты парламента прошли 46 ветеранов СВО. Песков назвал это хорошим результатом. По его мнению, опыт участников боевых действий окажется востребован и каждый из них будет вносить максимальный вклад в развитие инициатив в рамках своей компетенции.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 человека.

После подсчета голосов партия "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1. Средний возраст депутата составляет 53 года, рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

ЦИК подвела итоги выборов в Госдуму

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