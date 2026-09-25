Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Партия "Единая Россия" получила 349 мандатов в Госдуме девятого созыва. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии по результатам прошедших выборов.

"Единая Россия" получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам", – указала она.

КПРФ получила 37 мандатов (32 – федеральный округ, 5 – одномандатники), ЛДПР – 23 (21 – федеральный округ, 2 – одномандатники), "Новые люди" – 19 (все по федеральному округу), "Справедливая Россия" – 17 (13 – федеральный округ, 4 – одномандатники), самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1.

В Госдуму нового созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО, то есть более 10% от общего количества мандатов. Средний возраст депутата составляет 53 года, отметила Памфилова.

"Мы посмотрели, действительно, очень серьезное обновление, практически половина придут и новых депутатов, но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, он остается. И помолодела Дума немножко (средний возраст депутата стал – Прим. ред.), 53 года. Было 57, сейчас 53 года", – добавила председатель Центризбиркома.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Явка на выборах в ГД составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 человека. Памфилова назвала этот показатель рекордным за последние три парламентские кампании.