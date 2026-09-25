Движение было перекрыто на ряде центральных улиц столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение было перекрыто на ряде центральных улиц Москвы, а средняя скорость движения составляла 21 километр в час. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Локальные перекрытия вводили на Тверской улице в районе Моховой улицы и на Боровицкой площади. Наиболее интенсивное движение, в свою очередь, фиксировалось на ТТК в районе Бережковского моста, на Садовом кольце в районе Большой Сухаревской площади и в районе Валовой улицы.

В ведомстве призывали либо использовать городской транспорт, либо перенести поездку на более позднее время, например после 20:00.

"Если вы решили (ехать. – Прим. ред.) на авто, закладывайте дополнительное время на дорогу и стройте маршрут заранее", – заключили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в центре столицы в связи с проведением Московского марафона ограничат движение транспорта. В частности, это затронет Петровский, Цветной и Рождественский бульвары, Малый Москворецкий мост, Большой Путинковский переулок и ряд других улиц.

