Организующее туры Канье Уэста агентство подтвердило отмену его шоу в Петербурге

Фото: ТАСС/AP/Larry Neumeister

Американское агентство Access Opera, организующее туры рэпера Канье Уэста, подтвердило отмену концерта в Санкт-Петербурге. Об этом его представитель сообщил петербуржцу, который обратился в агентство после сообщений о возможной отмене шоу.

Скриншоты переписки активно распространяются в Сети. Мужчина поинтересовался, действительно ли появившийся ранее в соцсетях скриншот с информацией об отмене принадлежит агентству. В Access Opera ответили, что шоу отменено, а все вопросы по возврату денег за билеты следует направлять организатору Say Agency.

Мужчина также спросил, ждать ли официального заявления. Представитель агентства подчеркнул, что ответ уже был дан со стороны площадки.

"Газпром публично заявил, что контракта не было. Без места проведения артист не может выступать. Все запросы нужно направлять в Say Agency", – пояснили в Access Opera.

Там также отметили, что информация о продолжающейся подготовке к концерту исходила только от Say Agency. На официальных ресурсах самого Access Opera объявлений о проведении шоу в Петербурге не было. Концерт следует считать несостоявшимся с момента публичного заявления "Газпром Арены" об отсутствии договора на проведение мероприятия.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы еще в августе, они должны были пройти на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако спустя время площадка заявила, что договор на проведение выступлений не подписывала и принять артиста не сможет.

При этом Say Agency продолжало заявлять о подготовке шоу, а афиша мероприятия сохранялась на сайте организатора. На этом фоне покупатели попытались вернуть билеты, но столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, после чего организатору концерта было предъявлено предостережение.

Спустя время страница мирового тура рэпера, посвященная выступлениям в России, пропала с его сайта и стала показывать лишь ошибку 404. Однако даже тогда об официальной отмене концертов организаторы не объявляли.

Покупатели билетов после этого стали обращаться в суды. На 24 сентября инстанции зарегистрировали шесть исков к организатору на общую сумму более 1,4 миллиона рублей. Три дела поступили в суды в Москве, два – в Петербурге и одно – в Воронеже.