В Москве зарегистрировали еще один иск на организаторов концерта Канье Уэста

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Еще один судебный иск от покупателя билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста зарегистрировали в Преображенском районном суде города Москвы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

Иск в отношении компаний Say Agency и "Интикетс", занимавшихся организацией концерта, выдвинули 22 сентября 2026 года. Отмечается, что первая компания в структуре сделки указана как непосредственный устроитель шоу, а организация "Интикетс" – как оператор, осуществляющий фактический прием денег.

Согласно материалам дела, заявитель оплатил билеты на шоу под названием "YE концерт в Санкт-Петербурге", проведение которого планировалось 10 октября 2026 года в 20:00 на стадионе "Газпром Арена". Были приобретены четыре билета, которые обошлись покупателю в 640 тысяч рублей, а в сумме с дополнительными сборами платеж составил 704 тысяч рублей.

После неудачных попыток добиться компромисса и выплаты компенсации во внесудебном режиме в связи с исчезновением концертов из расписания на официальном сайте клиент обратился в судебную инстанцию.

Концерты Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы в августе. Тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене" в октябре. Однако позднее площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, как утверждает агентство, была открыта продажа билетов. Официальной отмены концертов не было.

При этом в настоящее время страница мирового тура рэпера, посвященная концертам в России, при открытии выдает ошибку 404. В Say Agency заявили, что информация о концертах в Петербурге исчезла с сайта из-за реакции артиста на "хаос".

Позднее организаторы пообещали вернуть зрителям стоимость билетов в случае официальной отмены мероприятия. В компании принесли извинения за то, что не смогли предоставить официальную информацию в ранее обозначенные сроки. По словам представителей, не все зависит от них напрямую, однако они "каждый день прикладывают усилия, чтобы провести выступление в запланированные даты".

Также они извинились и за коммуникацию с поклонниками, отметив, что понимают их беспокойство, поскольку многие приобрели невозвратные билеты, забронировали отели и спланировали поездку.