Депутат Панеш: ряд категорий россиян ожидает повышение пенсии до конца года

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До конца 2026 года несколько категорий граждан получат увеличенные пенсии. Часть перерасчетов уже проведена, следующие произойдут в октябре и ноябре, рассказал RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

С 1 октября пройдет ежегодная индексация выплат военнослужащим и приравненным к ним лицам – сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Панеш отметил, что заявления подавать не нужно: ведомственные пенсионные подразделения изменят суммы автоматически.

Пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет, получат увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Размер выплаты удвоится с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно им будет назначена надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Такие же условия предусмотрены для граждан, которым в сентябре присвоили первую группу инвалидности. Однако, если пенсионер одновременно получил право на удвоение выплаты по возрасту и инвалидности, повторное увеличение не будет произведено.

Пенсионеры, на иждивении которых находятся неработающие родственники, могут рассчитывать на дополнительную выплату за каждого из них. Размер доплаты составляет 3 194,90 рубля на одного человека, 6 389,80 рубля – на двоих и 9 584,69 рубля – на троих и более. Как отметил депутат, эта выплата назначается автоматически, если информация имеется в Социальном фонде. В иных случаях необходимо подать заявление и предоставить соответствующие документы.

Работающим пенсионерам с 1 августа уже пересчитали пенсии с учетом взносов работодателей за 2025 год, максимальная прибавка составила 470,28 рубля. В ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности.

"Все ключевые повышения до конца года пройдут автоматически", – заключил Панеш.

Ранее в Социальном фонде напомнили, что страховые пенсии работающих россиян индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих.

При назначении страховой пенсии сумма рассчитывается сразу исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты. В будущем россиянин будет одновременно работать и получать страховую пенсию со всеми ежегодными плановыми индексациями.