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19 сентября, 15:43

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Депутат Говырин: россияне с длительным стажем могут досрочно оформить пенсию

В ГД назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию

Фото: depositphotos/Koldunov

Россияне с длительным стажем, сотрудники вредных и тяжелых производств, жители Севера, педагоги, врачи, многодетные матери и другие категории граждан могут досрочно оформить страховую пенсию. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Чтобы получить выплату, нужно набрать 30 пенсионных баллов. Условия назначения пенсии зависят от основания. При льготе по профессии учитываются должность, вид производства, условия труда и продолжительность работы по утвержденным спискам. Для педагогов и медицинских работников предусмотрена отсрочка после накопления специального стажа.

Мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше с учетом нижней возрастной границы. Матери трех детей получают право на выплаты в 57 лет, четырех – в 56, пяти и более – в 50 лет. Для этого необходимы 15 лет страхового стажа и воспитание детей до восьми лет.

"Для северян срок выхода на пенсию зависит от стажа на Крайнем Севере или в приравненной местности", – указал парламентарий.

Если гражданин предпенсионного возраста с требуемым стажем был сокращен или его работодатель ликвидирован, служба занятости может предложить оформить пенсию на два года раньше, если подобрать работу не удалось.

Проверить право на досрочную пенсию можно через выписку из индивидуального лицевого счета на портале "Госуслуги" или в Соцфонде РФ. В ней нужно сверить баллы, общий и льготный стаж. Пропуски подтверждаются трудовой книжкой, справкой работодателя или архива и передаются в фонд для уточнения. После проверки фонд рассчитает дату подачи заявления.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил удваивать фиксированную доплату к страховой пенсии с 70 лет. Сейчас удвоение происходит при достижении пенсионером 80 лет. По словам Нилова, дополнительные расходы на лекарства, медицинскую помощь и уход у многих возникают значительно раньше.

Эксперт рассказал, как получить накопительную часть пенсии

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