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19 сентября, 15:58

Город

Новые прогулочные маршруты появились в сквере за музеем "Бородинская битва"

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Спортивные площадки и новые прогулочные маршруты появились в сквере за музеем "Бородинская битва" в районе Дорогомилово на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Работы проводим с сохранением исторического облика территории – обновляем пешеходные маршруты и зоны отдыха, приводим в порядок спортивные площадки. В результате реализации проекта добавим пространству современности и функциональности, сделаем его еще более комфортным", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты обустроили дополнительные проходы от центральной пешеходной зоны к жилым домам, а вдоль них установили скамейки и качели. Кроме того, они заменили более 2,2 тысячи квадратных метров покрытия пешеходной зоны, проложили экодорожки, обустроили спортзону с площадками для воркаута, занятий на тренажерах, волейбола и игры в теннис, а также высадили дополнительные зеленые насаждения, разбили цветники и газоны.

Ранее столичные специалисты завершили комплексное благоустройство Ново-Екатерининского сквера в Тверском районе. Основной задачей проекта было сделать территорию более функциональной и современной, поскольку сквер на протяжении многих лет остается популярным местом среди горожан.

В результате работ там обновили дорожки и аллеи, создали зону для спокойного отдыха со скамейками и качелями на центральной площади.

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