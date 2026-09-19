19 сентября, 15:13Происшествия
Сожитель участницы "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве
Фото: MAX/"СК Подмосковья"
Сожитель участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Московской области.
Ведомство уточнило, что на допросе он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время следователи продолжают работу по уголовному делу.
Участница конкурса "Миссис Россия – Вселенная" пропала 17 июля. Она ушла на прогулку с собакой в одном из жилых комплексов. 22 июля собаку нашли в селе Ромашково, а позже была обнаружена и сама женщина. По делу об убийстве заочно арестовали и объявили в розыск ее сожителя.
Предварительно установлено, что в квартире жилого комплекса в одном из населенных пунктов Одинцовского округа он нанес своей знакомой смертельные ранения колюще-режущим предметом.
Затем фигурант попытался скрыть следы преступления. Вскоре после убийства подозреваемый покинул Россию, улетев в Турцию, а оттуда отправился в другую страну.
Его задержали на территории Турции при сотрудничестве Интерпола. После этого мужчину передали российским полицейским в стамбульском аэропорту.
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