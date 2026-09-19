Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 15:13

Происшествия

Сожитель участницы "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Сожитель участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Ведомство уточнило, что на допросе он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время следователи продолжают работу по уголовному делу.

Участница конкурса "Миссис Россия – Вселенная" пропала 17 июля. Она ушла на прогулку с собакой в одном из жилых комплексов. 22 июля собаку нашли в селе Ромашково, а позже была обнаружена и сама женщина. По делу об убийстве заочно арестовали и объявили в розыск ее сожителя.

Предварительно установлено, что в квартире жилого комплекса в одном из населенных пунктов Одинцовского округа он нанес своей знакомой смертельные ранения колюще-режущим предметом.

Затем фигурант попытался скрыть следы преступления. Вскоре после убийства подозреваемый покинул Россию, улетев в Турцию, а оттуда отправился в другую страну.

Его задержали на территории Турции при сотрудничестве Интерпола. После этого мужчину передали российским полицейским в стамбульском аэропорту.

"Московский патруль": полиция задержала обвиняемого в убийстве участницы конкурса красоты

Читайте также


происшествия

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика