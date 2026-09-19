Сожитель участницы "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве

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Сожитель участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Ведомство уточнило, что на допросе он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время следователи продолжают работу по уголовному делу.

Участница конкурса "Миссис Россия – Вселенная" пропала 17 июля. Она ушла на прогулку с собакой в одном из жилых комплексов. 22 июля собаку нашли в селе Ромашково, а позже была обнаружена и сама женщина. По делу об убийстве заочно арестовали и объявили в розыск ее сожителя.

Предварительно установлено, что в квартире жилого комплекса в одном из населенных пунктов Одинцовского округа он нанес своей знакомой смертельные ранения колюще-режущим предметом.

Затем фигурант попытался скрыть следы преступления. Вскоре после убийства подозреваемый покинул Россию, улетев в Турцию, а оттуда отправился в другую страну.

Его задержали на территории Турции при сотрудничестве Интерпола. После этого мужчину передали российским полицейским в стамбульском аэропорту.

