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19 сентября, 14:28

Город

Почти 21,5 тыс москвичей оформят документы на квартиры по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 21,5 тысячи москвичей из 320 старых домов в 12 округах находятся в процессе оформления документов на квартиры по программе реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На юго-востоке на этом этапе переселения находятся свыше 6,2 тысячи жителей 59 старых домов, на востоке – более 4,6 тысячи москвичей из 49 зданий, а на юго-западе – почти 2,9 тысячи человек из 29 домов", – отметил вице-мэр.

Квартиры в домах про программе реновации просторнее, чем в старых. Они имеют большую площадь кухонь и широкие коридоры. В помещениях уже сделана чистовая отделка, установлена сантехника, смонтированы розетки и подключены светильники.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, договоры на новые квартиры заключили уже более 31,3 тысячи человек. Более 5 тысяч из них – на северо-западе Москвы, почти 4,5 тысячи – на востоке и более 4,2 тысячи – на севере.

Оформить документы помогают специалисты департамента городского имущества. Спланировать взаимодействие с ними горожане могут самостоятельно. Для этого существует суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. В нем можно выбрать удобную дату осмотра предложенной квартиры и забронировать запись на прием к нотариусу.

Между тем почти 2 тысячи горожан из 31 старого дома получили квартиры по программе реновации на северо-западе Москвы за лето 2026 года. Это самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами с начала реализации программы в округе. Прошлым летом горожан, заключивших договоры на новое жилье в Северо-Западном административном округе, было примерно на 40% меньше.

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