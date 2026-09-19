6 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Самаре

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В Самаре 6 человек пострадали в ДТП с грузовиком, 7 легковыми автомобилями и автобусом. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В региональном главке МВД заявили, что среди пострадавших есть 11-летний ребенок. По данным ведомства, водитель грузовика Howo не справился с управлением, столкнулся с Renault Megane, автомобилями Lada Largus и с легковушкой Kia Rio, которую отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем Kia Rio.

После этого грузовик совершил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и с рейсовым автобусом, в котором не было пассажиров.

Ранее авария с участием нескольких автомобилей произошла на Ленинском проспекте в Москве. ДТП произошло в районе пересечения с улицей Удальцова.

Кроме того, два автомобиля столкнулись на федеральной трассе А-360 "Лена" в Алданском районе Якутии. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали. По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Cresta не учел безопасный скоростной режим, дорожные и погодные условия, допустил занос и выехал на встречную полосу движения.

