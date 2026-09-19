Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения отменены в аэропортах Внуково и Домодедово. Гавани вновь принимают и отправляют рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры вводились ночью 19 сентября для обеспечения безопасности полетов. Аэропорты работали по согласованию с соответствующими органами.

На фоне этого могли быть корректировки в расписании рейсов. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что ведомство не намерено ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. Вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у Минтранса, ни у Росавиации.

Чартерные рейсы иностранных авиакомпаний в Россию выполняются на основании допусков, которые Росавиация выдает по запросу перевозчика.

