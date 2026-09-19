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19 сентября, 14:56

Политика

2,5 миллиона избирателей воспользовались электронным голосованием в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 2,5 миллиона человек уже проголосовали на выборах депутатов Госдумы в Москве с помощью электронных сервисов. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Жители Москвы отдавали голоса через портал mos.ru и терминалы, установленные на избирательных участках. Голосование в столице проходит в штатном режиме.

Всего москвичам доступны несколько способов волеизъявления, однако наибольшее число участников выбирает электронный формат. Принять участие в выборах могут совершеннолетние жители столицы, имеющие постоянную регистрацию в Москве.

Ранее сообщалось, что атаки на инфраструктуру московского ДЭГ продолжаются. В Общественном штабе по наблюдению отметили, что воздействие идет на разных уровнях, в том числе с использованием микротиков, а характер атак постоянно меняется.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что система работает без сбоев, несмотря на массированные атаки в ночь с 18 на 19 сентября. При этом у части пользователей в отдельных сетях может замедляться доступ к ДЭГ, однако на учет голосов это не влияет.

Выборы депутатов IX созыва в Госдуму начались 18 сентября и завершатся 20 сентября. В столице открыты все 1 443 избирательных участка.

Явка на выборах в Госдуму превысила 32,5%

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