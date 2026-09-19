Два новых участка выделенных полос заработали в ЗАО и ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два новых участка выделенных полос заработали на улицах Рябиновой и Перерве в Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, по новым участкам проходят девять маршрутов автобусов и электробусов.

Общая протяженность полос составляет 1,6 километра. На маршрутах 259, 275, 912, 350, 751, 756, 957, с710 и с867 время в пути сократилось в 1,5–2,5 раза. По будням на этих маршрутах совершается более 48 тысяч поездок.

Как отметил Ликсутов, развитие наземного городского транспорта ведется по задаче Сергея Собянина. Заммэра также подчеркнул, что изменения не повлияют на скорость движения прочего транспорта. При этом выделенные полосы снижают риск ДТП примерно на 25%.

Ранее сообщалось, что на 2026 год в Москве запланировано строительство порядка 100 километров дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Часть ключевых объектов уже введена в эксплуатацию.

В их числе – эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, а также дорога-связка между улицами Добролюбова и Складочной.

