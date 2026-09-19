Победители акции #ВыбираемВместе начали получать и использовать призовые баллы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Первые победители акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов" уже активируют коды участников. Они выиграли от 1 до 50 тысяч призовых баллов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Баллы можно обменять на скидочные промокоды и специальные предложения партнеров акции. Это можно сделать сразу или позже, в удобное время. Каждый балл равен одному рублю.

Участникам, которые уже активировали свои коды, доступны предложения партнеров акции. Среди них – магазины, кафе, рестораны, аптеки и маркетплейсы. Призовые баллы также можно обменять на баллы "Мосбилета", пополнить ими карту "Тройка" или перевести их на благотворительность.

Активировать уникальный код участника нужно не позднее 12 октября. Для этого необходимо зайти на страницу акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва", войти в систему с помощью логина и пароля от учетной записи на портале mos.ru и нажать кнопку "Активировать код".

После активации кода в личном кабинете появится информация о количестве начисленных призовых баллов. Их нужно использовать до 10 декабря. Для этого в каталоге поощрений предстоит выбрать понравившееся предложение и обменять баллы на промокод партнера акции. Полученные промокоды будут действовать до 15 декабря 2026 года включительно.

Кроме того, все участники акции получили специальные призы, которыми могут воспользоваться с 19 сентября. Среди них – мультиподписка "СберПрайм" на 60 дней, предоставляющая доступ к сервисам экосистемы Сбера с возможностью получения скидок, повышенного кешбэка, специальных предложений от партнеров и дополнительных бонусов.

Также участники получили подписку на онлайн-кинотеатр "Иви" на 50 дней с обширной коллекцией фильмов и сериалов, включая новинки и эксклюзивные проекты.

Вместе с тем среди участников онлайн-голосования были разыграны подписки на сервис "VK Музыка" на 30, 90 или 360 дней, а также годовые подписки на облачное хранилище "Облако Mail" объемом 256 гигабайтов. Все эти призы доступны сразу после розыгрыша.

Победителями первого розыгрыша акции, который прошел утром 19 сентября, стали более 2 миллионов человек. Это избиратели, проголосовавшие онлайн на elec.mos.ru или через терминал на одном из столичных участков до 20:00 18 сентября.

Электронное голосование продолжается. Присоединиться к нему онлайн можно круглосуточно до 19:59 20 сентября. Терминалы для электронного голосования доступны на всех избирательных участках с 08:00 до 20:00 19 и 20 сентября.

Результаты розыгрышей второго и третьего дней акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" будут объявлены 20 и 21 сентября. Победители получат призовые баллы в размере 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч, а также специальные призы от партнеров. Уведомления о выигрыше победители получают через СМС от DIT_MOS либо другим способом, предусмотренным порядком проведения акции.

Выборы депутатов в Госдуму IX созыва и голосование на совмещенных с ними кампаниях начались в России 18 сентября и завершатся 20-го. В Москве открыты все 1 443 избирательных участка. Проголосовать можно на участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно. В последнем случае необходимо устройство с выходом в интернет.