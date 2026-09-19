Собянин: за неделю в сторону Московского региона летели 2 022 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

2 022 беспилотных летательных аппарата летели в сторону Московского региона с 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября. Об этом заявил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр Москвы подчеркнул, что большая часть БПЛА была ликвидирована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. Собянин добавил, что 186 беспилотников устранены на подлете к столицы.

Ранее градоначальник сообщал о ночной атаке украинских БПЛА на столицу. Сообщение об уничтожении 5 дронов было опубликовано в 03:52 по московскому времени.

В связи с беспилотной угрозой авиагавани Домодедово и Внуково в данный момент отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Расписание прилетов и вылетов могло измениться, пассажирам рекомендовали сверяться с актуальным расписанием на табло аэропорта.