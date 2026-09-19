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19 сентября, 13:38

Политика

Эксперт Орлеанская: ДЭГ является одним из главных способов голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дистанционное электронное голосование является одним из главных способов голосования в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщила руководитель отдела развития благотворительного фонда "Мир в каждый дом" Елена Орлеанская.

По словам эксперта, электронные форматы позволяют учитывать разные обстоятельства избирателей. ДЭГ дает возможность проголосовать из дома, с работы или во время поездки, а электронные терминалы подходят тем, кто предпочитает прийти на участок лично, но хочет пройти процедуру быстрее.

Терминалы также позволяют выбрать удобный избирательный участок и сократить время ожидания в периоды повышенной нагрузки. В частности, такой вариант может быть удобен москвичам, которые зарегистрированы в одном районе столицы, а фактически живут в другом.

Орлеанская отметила, что благодаря ДЭГ в голосовании могут участвовать и те, кто раньше реже посещал избирательные участки. Она также назвала преимуществами электронного формата стабильную работу платформы, понятный порядок процедуры и программу поощрений.

По мнению эксперта, такие возможности позволяют учитывать разные графики и жизненные обстоятельства москвичей. Орлеанская допустила, что накопленный опыт использования электронного голосования может способствовать его дальнейшему распространению в других регионах России.

В Москве на выборах депутатов Госдумы уже проголосовали более 2,4 миллиона человек. В первый день голосования в столице приняли участие 2,27 миллиона избирателей. Еще около 100 тысяч человек отдали голоса электронно с момента закрытия избирательных участков 18 сентября в 20:00 и до их открытия 19 сентября в 08:00.

Московская система ДЭГ при этом продолжала работать в штатном режиме, несмотря на атаки, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, технические специалисты отражали их, а избиратели не заметили последствий для голосования.

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