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19 сентября, 09:23

Политика

МГИК: участниками голосования в Москве уже стали более 2,4 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 2,4 миллиона человек приняли участие в выборах депутатов Госдумы в Москве. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

В столице за ночь, с момента закрытия избирательных участков 18 сентября в 20:00 и до их открытия 19 сентября в 08:00, проголосовали онлайн на elec.mos.ru около 100 тысяч человек.

В настоящее время в Москве идет второй день голосования.

"Москвичи могут воспользоваться своим избирательным правом множеством способов. Проголосовать дистанционно, на участке с помощью терминала или бумажным бюллетенем. Голос каждого горожанина важен и будет учтен", – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Он добавил, что если избиратель столкнулся со сложностями в волеизъявлении, то можно обратиться в Общественный штаб, который готов к разбору всех ситуаций и к своевременному на них реагированию.

В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что накануне в течение непродолжительного времени фиксировались локальные технические неполадки. По ее словам, они не повлияли на ход голосования и корректность учета голосов, а все сбои были оперативно устранены.

"Если у избирателя временно не было возможности проголосовать с помощью терминала, это не означает, что его избирательное право осталось без внимания. Он мог и сейчас может выбрать любой формат голосования. Также при желании он может обратиться в избирательную комиссию, чтобы получить необходимую помощь", – сообщила Кириллова.

Попытки проголосовать, которые избиратели не смогли завершить во время технических неполадок, система не учитывала как поданные голоса.

В первый день выборов депутатов Госдумы в столице проголосовали 2,27 миллиона человек. Большинство выбрали электронные способы – около 2,1 миллиона отдали голоса онлайн или с помощью терминалов, еще порядка 180 тысяч воспользовались бумажными бюллетенями. При этом 18 сентября в Мосгоризбирком не поступало жалоб.

В Москве начался второй день голосования на выборах в Госдуму

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