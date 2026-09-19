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19 сентября, 05:58

Общество

В Росохотрыболовсоюзе рассказали, чем можно отпугнуть медведя

Фото: 123RF.com/jmrocek

Медведи перестали реагировать на громкие звуки, однако их по-прежнему можно отпугнуть огнем и ярким светом. По этой причине фальшфейер является наиболее эффективным средством защиты при встрече с хищником. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко.

По его словам, при встрече с медведем необходимо попытаться его отпугнуть. Если рядом находится несколько человек, можно группой издавать громкие звуки в надежде, что зверь уйдет. При этом важно иметь при себе такие средства, как фальшфейеры, которых медведи на сегодняшний день боятся.

Сицко уточнил, что в настоящее время медведи привыкли к громким звукам, и они их больше не пугают. Огонь и яркий свет остаются самым эффективным способом отпугнуть хищника.

Главное, что нужно понимать, – медведь является опасным хищником. При встрече с ним следует как можно быстрее покинуть опасное место. Если сделать это не удаётся или есть вероятность встречи с медведем, необходимо заранее брать с собой фальшфейеры.

Ранее в МЧС РФ дали рекомендации, как вести себя при встрече с медведем. В ведомстве пояснили, что если зверь заметил человека, но не убегает, а проявляет любопытство, его можно попытаться отогнать криком, сигнальной ракетой или выстрелом в воздух. При этом категорически нельзя имитировать медвежье рычание или пронзительно кричать.

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